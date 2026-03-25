S.A. 16:46 Musica e parole ad Alghero con la Banda Dalerci L´evento si terrà la Domenica delle Palme, alle ore 18.30 presso la Parrocchia di S.G. Bosco. Le letture saranno affidate alle voci di Gabriella Buseddu e Paola Gallo mentre l’introduzione storica sarà a cura della Prof.ssa Enza Castellaccio



ALGHERO - Una serata musicale a cura della Banda Dalerci si terrà la Domenica delle Palme. L'appuntamento è alle ore 18.30 presso la Parrocchia di S.G. Bosco ad Alghero. L’evento nasce da una sempre più consolidata collaborazione con la Diocesi di Alghero- Bosa, la Confraternita della Misericordia di Alghero, l’Assessorato alla Cultura della Città di Alghero e la Fondazione Alghero.



Durante la serata verrà eseguito il testo “Les ondes de gener” (Le Onde di gennaio): è un componimento in cui si narrano in linguaggio poetico le vicende che portarono all’arrivo del Sant Cristus della Misericordia (proveniente da Alicante) ad Alghero. Nel testo, scritto in algherese da Franco Cano, fonti storiche e racconti fantastici si incrociano in un turbinio di fede e racconto popolare. La composizione consta di sette strofe di otto versi ciascuna, alternate nel corso del concerto da brani musicali di G.F. Handel, Charles Adam, W.A. Mozart, Chopin, L.V. Beethoven, F. Chopin, P. Tchaikovsky e del compositore algherese Pino Piras. Le letture saranno affidate alle voci di Gabriella Buseddu e Paola Gallo mentre l’introduzione storica sarà a cura della Prof.ssa Enza Castellaccio, da sempre impegnata nella salvaguardia del patrimonio storico, culturale e linguistico di Alghero.