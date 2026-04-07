S.A. 18:55 Online tutte le domande su continuità territoriale Sul sito istituzionale della Regione Autonoma della Sardegna la pagina con le risposte alle FAQ (domande frequenti, frequently asked questions) sulla nuova continuità territoriale da e per la Sardegna che è entrata in vigore a partire dallo scorso 29 marzo



CAGLIARI - È stata pubblicata sul sito istituzionale della Regione Autonoma della Sardegna la pagina con le risposte alle FAQ (domande frequenti, frequently asked questions) sulla nuova continuità territoriale da e per la Sardegna che è entrata in vigore a partire dallo scorso 29 marzo. «Il nuovo modello introduce tante novità e ammette nuove categorie di beneficiari di tariffe agevolate - spiega l'assessora dei trasporti Barbara Manca -. È normale quindi che in un primo periodo non tutti i passeggeri conoscano le regole e le modalità per usufruire dei benefici. Per questo abbiamo pensato di fornire a tutti gli utenti un luogo in cui è possibile trovare tutte le risposte e dissipare i dubbi».



Come è possibile accedere alle tariffe agevolate per parenti e lavoratori? Quali sono le categorie agevolate? Quali documenti è necessario presentare? Queste sono solo alcune delle domande a cui la pagina risponde in maniera chiara ed esaustiva. «Credo sia fondamentale che venga messo a disposizione dei passeggeri uno spazio deputato a fare chiarezza sul perimetro della nuova continuità territoriale, così da facilitare ogni operazione legata ai viaggi in regime di servizio pubblico» conclude l'assessora. La pagina con le FAQ è raggiungibile direttamente dalla home page del sito RAS e al FAQ – Nuova continuità territoriale aerea della Regione Sardegna. Nelle prossime settimane partirà anche una importante campagna pubblicitaria per presentare ai cittadini tutti i dettagli del nuovo servizio.