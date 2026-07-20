Cor 10:48 «Rifiuti, le Borgate non meritano questo» Durissima denuncia della presidente Tiziana Lai sulla gestione della nettezza urbana nelle borgate di Alghero: «I cittadini attendono risposte concrete, non giustificazioni. E le attendono subito»



ALGHERO - «Le borgate di Alghero non possono continuare a essere considerate periferie di serie B. Mentre la città vive il pieno della stagione turistica, nelle campagne e nelle frazioni si assiste ogni giorno a una gestione dei rifiuti sempre più inadeguata, che mortifica i residenti, danneggia l’immagine del territorio e mette a rischio il decoro e l’igiene pubblica. Lo spostamento delle isole ecologiche senza un’efficace comunicazione preventiva rappresenta l’ennesima dimostrazione di un servizio organizzato senza tenere conto delle reali esigenze dei cittadini. Affidare informazioni così importanti a una semplice notifica sull’app Municipium significa ignorare una parte consistente della popolazione, in particolare gli anziani e quanti non utilizzano abitualmente gli strumenti digitali».



Il risultato è sotto gli occhi di tutti - denuncia Tiziana Lai, presidente del Comitato Zonale Nurra: «cassonetti insufficienti, cumuli di rifiuti che traboccano dalle isole ecologiche, plastica dispersa nelle cunette e nei frangivento, aree completamente prive del minimo decoro e condizioni che favoriscono la presenza di animali selvatici. Una situazione indegna per un territorio che ambisce a essere una delle principali destinazioni turistiche della Sardegna. In questi mesi cittadini e comitati delle borgate hanno dimostrato senso di responsabilità, mantenendo un dialogo costruttivo con il gestore del servizio e avanzando proposte concrete per migliorare la raccolta dei rifiuti. Purtroppo, a questo atteggiamento collaborativo non è corrisposta la stessa attenzione da parte di chi ha il dovere di programmare, controllare e pretendere un servizio efficiente».



«Per questo motivo chiediamo all’Assessore all’Ambiente, Raniero Selva, che detiene la responsabilità politica della situazione, di intervenire con urgenza nei confronti dell’azienda incaricata della raccolta dei rifiuti. È necessario disporre immediatamente il potenziamento delle isole ecologiche delle borgate con un numero adeguato di cassonetti, proporzionato all’enorme incremento della popolazione durante il periodo estivo. Occorre inoltre programmare una pulizia straordinaria delle cunette e delle aree circostanti, eliminando i rifiuti accumulati prima che la situazione degeneri ulteriormente sotto il profilo igienico-sanitario» attacca Tiziana Lai.



«Al tempo stesso è indispensabile garantire una comunicazione seria, tempestiva e capillare di ogni modifica relativa ai punti di conferimento, agli orari e ai giorni di raccolta, coinvolgendo direttamente i comitati di borgata e utilizzando tutti i canali informativi disponibili, non soltanto le applicazioni digitali. Le borgate meritano lo stesso rispetto riservato al centro cittadino. Chi vi abita paga le tasse, contribuisce alla crescita del territorio e ha diritto a servizi efficienti, soprattutto nel periodo in cui la pressione turistica triplica la produzione di rifiuti. L’Amministrazione comunale non può più limitarsi a rincorrere le emergenze. È il momento di esercitare un controllo rigoroso sul servizio, pretendere il rispetto del contratto da parte del gestore e restituire dignità alle borgate. I cittadini attendono risposte concrete, non giustificazioni. E le attendono subito» chiude la presidente del Comitato Zonale Nurra.