Condividi | Red 23:03 Oggi, sono stati segnalati tre incendi che hanno richiesto l’intervento degli elicotteri del Corpo forestale regionale, nelle campagne di Guspini, Simaxis e Tonara Ancora tre roghi nell´Isola



CAGLIARI – Oggi (venerdì), sono stati segnalati tre incendi che hanno richiesto l’intervento degli elicotteri del Corpo forestale regionale, nelle campagne di Guspini, Simaxis e Tonara. Il primo rogo si è registrato nell'agro di Guspini, in località Terra Maistus, dove è intervenuto un elicottero regionale della Forestale proveniente dalla base elicotteri di Marganai. Le operazioni di spegnimento sono state dirette dal personale del Corpo forestale della Stazione di Guspini, coadiuvato dal personale elitrasportato del Cfva, dal personale Forestas del cantiere di Guspini e dai volontari della Protezione civile di Guspini.



Il secondo incendio si è sviluppato in località San Vero Congius, nelle campagne di Simaxis, dove sono intervenuti due elicotteri regionali della Forestale provenienti dalla base elicotteri di Fenosu. Le operazioni di spegnimento sono state dirette dal personale del Corpo forestale della Stazione di Oristano, coadiuvato dal personale elitrasportato del Gauf presente sull’ elicottero Super Puma.



Il terzo rogo è divampato nelle campagne di Tonara, in località S’Isca sa mela, dove è intervenuto un elicottero regionale della Forestale proveniente dalla Base elicotteri di Sorgono. Le operazioni di spegnimento sono state dirette dal personale del Corpo forestale della Stazione di Tonara, coadiuvato dal personale della Stazione di Sorgono, dal personale Forestas del cantiere Chinelli, Mugianeddu e dai volontari della Protezione civile di Tonara. CAGLIARI – Oggi (venerdì), sono stati segnalati tre incendi che hanno richiesto l’intervento degli elicotteri del Corpo forestale regionale, nelle campagne di Guspini, Simaxis e Tonara. Il primo rogo si è registrato nell'agro di Guspini, in località Terra Maistus, dove è intervenuto un elicottero regionale della Forestale proveniente dalla base elicotteri di Marganai. Le operazioni di spegnimento sono state dirette dal personale del Corpo forestale della Stazione di Guspini, coadiuvato dal personale elitrasportato del Cfva, dal personale Forestas del cantiere di Guspini e dai volontari della Protezione civile di Guspini.Il secondo incendio si è sviluppato in località San Vero Congius, nelle campagne di Simaxis, dove sono intervenuti due elicotteri regionali della Forestale provenienti dalla base elicotteri di Fenosu. Le operazioni di spegnimento sono state dirette dal personale del Corpo forestale della Stazione di Oristano, coadiuvato dal personale elitrasportato del Gauf presente sull’ elicottero Super Puma.Il terzo rogo è divampato nelle campagne di Tonara, in località S’Isca sa mela, dove è intervenuto un elicottero regionale della Forestale proveniente dalla Base elicotteri di Sorgono. Le operazioni di spegnimento sono state dirette dal personale del Corpo forestale della Stazione di Tonara, coadiuvato dal personale della Stazione di Sorgono, dal personale Forestas del cantiere Chinelli, Mugianeddu e dai volontari della Protezione civile di Tonara.