Sardegna, le fiamme non si fermano

CAGLIARI – Anche oggi (lunedì), in Sardegna, si sono registrati venti incendi. Di questi, quattro hanno richiesto l'intervento degli elicotteri del Corpo forestale regionale, nelle campagne di Desulo, Orroli, Olbia e Burgos. Il primo rogo si è sviluppato nell'agro di Desulo, in località C.Doi, dove è intervenuto un elicottero della Forestale proveniente dalla base elicotteri di Sorgono. Le operazioni di spegnimento sono state dirette dal personale del Corpo forestale delle Stazioni di Tonara, coadiuvate dal personale elitrasportato del Cfva, dal personale Forestas del cantiere di Tonara, Desulo, dai volontari della Protezione civile di Tonara e dai Vigili del fuoco.



Il secondo incendio è divampato nelle campagne di Orroli, in località Orrù Appiu, dove è intervenuto un elicottero della Forestale proveniente dalla base elicotteri di Villasalto. Le operazioni di spegnimento sono state dirette dal personale del Corpo forestale della Stazione di Escalaplano, coadiuvata dal personale elitrasportato del Cfva, dal personale Forestas di Escalaplano e dalla squadra comunale di Orroli.



Il terzo rogo si è registrato in località Sa Minda nova, nelle campagne di Olbia, dove sono intervenuti due elicotteri della Forestale: uno provenienti dalla base elicotteri di Limbara ed il Super Puma da Fenosu. Le operazioni di spegnimento sono state dirette dal personale del Corpo forestale della Stazione di Olbia, coadiuvata dal personale elitrasportato del Cfva, dal personale Forestas di Olbia e dai Vigili del fuoco.



