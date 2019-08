Condividi | Red 7:06 Il presidente della Regione autonoma della Sardegna Christian Solinas segue costantemente, in collegamento con la sala operativa, le operazioni delle squadre antincendio impegnate su più fronti con mezzi aerei e squadre a terra Antincendio: Regione in prima linea



CAGLIARI - Il presidente della Regione autonoma della Sardegna Christian Solinas segue costantemente, in collegamento con la sala operativa, le operazioni delle squadre antincendio impegnate su più fronti con mezzi aerei e squadre a terra. «Assistiamo sgomenti e indignati - afferma Solinas - alle nuove tragedie del fuoco che in questi giorni di festa hanno devastato vaste zone della nostra Isola causando gravi danni all’ambiente e all’economia e mettendo a rischio la vita di molte persone».



«In queste ore drammatiche desidero manifestare la mia vicinanza alle persone più direttamente colpite da questa emergenza, e il plauso mio e di tutti i sardi alle donne e gli uomini dell’apparato regionale di Protezione civile e contrasto agli incendi e ai Vigili del fuoco – prosegue il presidente -che anche oggi stanno operando con abnegazione e in molti casi a rischio della vita per contrastare il fronte del fuoco insieme a tanti volontari».



«In queste ore drammatiche desidero manifestare la mia vicinanza alle persone più direttamente colpite da questa emergenza, e il plauso mio e di tutti i sardi alle donne e gli uomini dell'apparato regionale di Protezione civile e contrasto agli incendi e ai Vigili del fuoco – prosegue il presidente -che anche oggi stanno operando con abnegazione e in molti casi a rischio della vita per contrastare il fronte del fuoco insieme a tanti volontari».

«Siamo impegnati – conclude Solinas- a ricercare le cause e i responsabili di questi disastri e a verificare i margini per ristorare gli ingenti danni subiti dalle comunità colpite». Il governatore dell'Isola rivolge un ringraziamento anche agli assessori regionali della Difesa dell'ambiente Gianni Lampis (che ha trascorso Ferragosto al lavoro insieme agli uomini dell'apparato antincendio regionale) e della Programmazione Giuseppe Fasolino (che sabato, in rappresentanza della Giunta si è recato a Torpè per esprimere solidarietà alla comunità, che ha subito gravi danni nell'incendio dei giorni scorsi).