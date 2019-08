Condividi | Red 21:23 Oggi, si sono registrati dieci incendi in Sardegna. Di questi, tre hanno richiesto l´intervento dei mezzi aerei del Corpo forestale, nelle campagne di Samugheo, Sindia e Bosa Domenica di fuoco per l´Isola



CAGLIARI - Oggi (domenica), si sono registrati dieci incendi in Sardegna. Di questi, tre hanno richiesto l'intervento dei mezzi aerei del Corpo forestale, nelle campagne di Samugheo, Sindia e Bosa.



Il primo rogo è divampato nell'agro di Samugheo, in località Su Pardu, dove è intervenuto un elicottero proveniente dalla base della Forestale di Fenosu. Le operazioni di spegnimento sono state dirette dalla Stazione di Oristano del Corpo forestale,coadiuvata da una squadra del cantiere Forestas di Samugheo-Pranu Frocchidos e da una della locale Compagnia barracellare. Il fuoco ha interessato una superficie incolta di modeste dimensioni in periferia dell'abitato. Le operazioni di spegnimento da parte dei mezzi aerei si sono concluse alle 15.30.



Il secondo incendio si è sviluppato nelle campagne di Sindia, in località Riu Mannu, dove è intervenuto un elicottero proveniente dalla base della Forestale di Bosa. Le operazioni di spegnimento sono state dirette dalla Stazione di Macomer del Corpo forestale, coadiuvata da squadre dei cantieri Forestas di Borore e Macomer e da una dei Barracelli di Sindia. L’incendio ha percorso una superficie a macchia mediterranea e vegetazione riparia. Le operazioni di spegnimento del mezzo aereo si sono concluse alle 17.20.



