Doppio incendio nell´Isola

CAGLIARI – Ieri (martedì), sono stati due i roghi che hanno richiesto l'intervento dei mezzi aerei del Corpo forestale, nelle campagne di Uta e di Sindia. Pronto l'intervento anche dei Vigili del fuoco, di Forestas e dei volontari.



Il primo incendio si è sviluppato nell'agro di Uta, in località C.Crabas, dove è intervenuto un elicottero proveniente dalla base della Forestale di Pula. Le operazioni di spegnimento sono state dirette dalla Stazione di Capoterra del Corpo forestale, coadiuvata da due squadre di volontari ed una dei Vigili del fuoco. Le operazioni di spegnimento, si sono concluse alle 18.57.



Il secondo rogo è divampato in località Nuraghe Moresa, nelle campagne di Sindia, dove, fino a tarda notte, è intervenuto un elicottero proveniente dalla base della Forestale di Bosa. Le operazioni di spegnimento sono dirette dal Dos del Corpo forestale della Stazione di Bosa, coadiuvato da due squadre di Barracelli (di Sindia e di Macomer) ed una di Forestas (di Borore-Vivaio Macomer).