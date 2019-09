Condividi | Red 7:04 Ieri, si sono registrati tre incendi che hanno richiesto l’intervento dei mezzi aerei del Corpo forestale, nelle campagne di Loiri Porto San Paolo, Suni e Sassari Ancora fiamme nell´Isola



SASSARI – Ieri (giovedì), si sono registrati tre incendi che hanno richiesto l’intervento dei mezzi aerei del Corpo forestale, nelle campagne di Loiri Porto San Paolo, Suni e Sassari. Il primo rogo è divampato nell'agro di Loiri Porto San Paolo, in località La Peraccia, dove sono intervenuti un elicottero proveniente dalla base della Forestale di Alà dei sardi ed un altro dalla base di Limbara. Le operazioni di spegnimento sono state dirette dalla Stazione di Pardu del Corpo forestale. L’incendio ha bruciato una superficie di circa 4ettari. Le operazioni di spegnimento, grazie al tempestivo arrivo delle squadre sul posto, si sono concluse alle 19.



Il secondo incendio si è sviluppato nelle campagne di Suni, in località Nuraghe Nuradeo, dove è intervenuto un elicottero proveniente dalla base della Forestale di Bosa. Le operazioni di spegnimento sono state dirette dalla Stazione di Bosa del Corpo forestale, coadiuvata dagli elitrasportati. Le operazioni di spegnimento si sono concluse nella tarda serata.



