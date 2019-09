Condividi | Red 7:06 Ieri, nell´Isola si sono registrati due incendi che hanno richiesto l’intervento dei mezzi aerei del Corpo forestale, nelle campagne di Santu Lussurgiu e Bolotana. In fumo, complessivamente, circa 7ettari di pascolo nudo Doppio incendio a Santu Lussurgiu e Bolotana



CAGLIARI – Ieri (mercoledì), nell'Isola si sono registrati due incendi che hanno richiesto l’intervento dei mezzi aerei del Corpo forestale, nelle campagne di Santu Lussurgiu e Bolotana. Il primo rogo è divampato nelle campagne di Santu Lussurgiu, in località Lughentinas, dove è intervenuto un elicottero proveniente dalla base della Forestale di Fenosu.



Le operazioni di spegnimento sono state dirette dalla Stazione di Seneghe del Corpo forestale, coadiuvata dagli elitrasportati, da due squadre di Forestas di Paulilatino e Santu Lussurgiu ed una dei barracelli. L’incendio ha interessato pascoli nudi per una superficie di 2ettari. Le operazioni di spegnimento si sono concluse alle 12.53.



Il secondo incendio si è sviluppato in località Bachisio Nuvole, nelle campagne di Bolotana, dove è intervenuto un elicottero proveniente dalla base della Forestale di Anela. Le operazioni di spegnimento sono state dirette dalle Stazioni di Bolotana e di Orani del Corpo forestale, coadiuvate dagli elitrasportati, da due squadre di Forestas di Nuoro e di Bolotana ed una dei Barracelli di Bolotana. L’incendio ha interessato una superficie di circa 5ettari di pascolo nudo. Le operazioni di spegnimento si sono concluse alle 17.03. CAGLIARI – Ieri (mercoledì), nell'Isola si sono registrati due incendi che hanno richiesto l’intervento dei mezzi aerei del Corpo forestale, nelle campagne di Santu Lussurgiu e Bolotana. Il primo rogo è divampato nelle campagne di Santu Lussurgiu, in località Lughentinas, dove è intervenuto un elicottero proveniente dalla base della Forestale di Fenosu.Le operazioni di spegnimento sono state dirette dalla Stazione di Seneghe del Corpo forestale, coadiuvata dagli elitrasportati, da due squadre di Forestas di Paulilatino e Santu Lussurgiu ed una dei barracelli. L’incendio ha interessato pascoli nudi per una superficie di 2ettari. Le operazioni di spegnimento si sono concluse alle 12.53.Il secondo incendio si è sviluppato in località Bachisio Nuvole, nelle campagne di Bolotana, dove è intervenuto un elicottero proveniente dalla base della Forestale di Anela. Le operazioni di spegnimento sono state dirette dalle Stazioni di Bolotana e di Orani del Corpo forestale, coadiuvate dagli elitrasportati, da due squadre di Forestas di Nuoro e di Bolotana ed una dei Barracelli di Bolotana. L’incendio ha interessato una superficie di circa 5ettari di pascolo nudo. Le operazioni di spegnimento si sono concluse alle 17.03.