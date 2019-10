Condividi | Red 7:24 Ieri, si è registrato un incendio che ha richiesto l’intervento del mezzo aereo del Corpo forestale nelle campagne di Villagrande Strisaili, in località Riu Orgosos, dove è intervenuto un elicottero proveniente dalla base della Forestale di San Cosimo Fiamme a Villagrande



VILLAGRANDE STRISAILI – Ieri (martedì), si è registrato un incendio che ha richiesto l’intervento del mezzo aereo del Corpo forestale nelle campagne di Villagrande Strisaili, in località Riu Orgosos, dove è intervenuto un elicottero proveniente dalla base della Forestale di San Cosimo. Le operazioni di spegnimento sono state dirette dalla locale Stazione del Corpo forestale.



L’incendio ha bruciato un area costituita da macchia mediterranea. Le operazioni di spegnimento si sono concluse alle 14:30. VILLAGRANDE STRISAILI – Ieri (martedì), si è registrato un incendio che ha richiesto l’intervento del mezzo aereo del Corpo forestale nelle campagne di Villagrande Strisaili, in località Riu Orgosos, dove è intervenuto un elicottero proveniente dalla base della Forestale di San Cosimo. Le operazioni di spegnimento sono state dirette dalla locale Stazione del Corpo forestale.L’incendio ha bruciato un area costituita da macchia mediterranea. Le operazioni di spegnimento si sono concluse alle 14:30.