Non è soltanto Bosa ad essere stata interessata nella notte da un vasto incendio, problemi anche ad Arborea (Oristano), in località Pauli Pirastu. Precauzionalmente, sono state evacuate delle strutture ricettive con 240 persone 4 canadair ad Arborea, resort evacuato



In mattinata le fiamme hanno ripreso vigore. Si sta predisponendo l'invio sul posto di 4 Canadair e di 2 elicotteri delle basi di Anela e Fenosu per dare supporto all'attività di spegnimento delle numerose squadre a terra.



In partenza le autocolonne e i GAUF (Gruppo Analisti Uso del Fuoco) del CFVA da Cagliari, Nuoro e Sassari. Sul posto, coordina le operazioni di spegnimento il D.O.S. (Direttore delle operazioni di spegnimento) appartenente alla Stazione forestale di Bosa.