Basket: poker amaro per la Mercede

ALGHERO - Quarta sconfitta consecutiva (e quinta nelle ultime sei gare) per la Mercede Alghero. Nel match valido per la seconda giornata del girone di ritorno del campionato regionale di serie B di pallacanestro femminile, la New Basket Ploaghe sbanca il PalaCorbia per 62-78.



Continua il periodo negativo della compagine algherese, lontana dal buon basket fatto vedere ad inizio stagione e priva in troppi momenti di concentrazione, fiducia, grinta e idee chiare. A questo, si č aggiunto un arbitraggio non certo "casalingo". Dei quattro quarti disputati ieri sera, le ragazze di coach Monticelli hanno vinto solo il secondo, andando in vantaggio in solo due occasioni.



Le ploaghesi, sconfitte all'andata a domicilio, sono partite subito bene, chiudendo il primo quarto in vantaggio di cinque lunghezze. Nel secondo periodo, un parziale algherese di 20-17 ha mandato le due squadre negli spogliatoi con due punti di differenza. Al rientro dall'intervallo lungo, le ospiti hanno nuovamente preso in mano le redini del punteggio, dominando soprattutto sotto le plance, arrivando al 30' sul +7 (50-57).



Nell'ultimo periodo, Marini e compagne hanno dilatato ulteriormente il vantaggio, fino al 62-78 finale. Best scorer del match Chiara Marini (ex Mercede, ora in forza al Ploaghe), autrice di 32 punti, ben coadiuvata da Lorrai con 25. Tra le algheresi, vanno in doppia cifra Tijana Mitreva con 17 punti ed Asia Kaleva con 14.





MERCEDE ALGHERO-NEW BASKET PLOAGHE 62-78:

MERCEDE ALGHERO: Kaleva 14, Spiga 8, Corbia 4, Zidda, Masnata 2, Mitreva 17, Canu 2, Usai 4, Zinchiri, Monti, Milia 2, Obinu 9. Coach Manuela Monticelli.

NEW BASKET PLOAGHE: Mannu, Santoru 5, Careddu, M.Serra, N.Serra, Marini 32, Lorrai 25, Ponziani 6, Pinna, Addis 4, Casula 6. Coach Gian Giorgio Cadoni.

