Condividi | Red 23:24 Attorno alle 20.30, per cause non ancora chiarite, un furgone è andato a fuoco in un terreno vicino alla rotonda della Strada dei due mari, lungo la strada verso Tottubella. Pronto l´intervento dei Vigili del fuoco del Distaccamento di Alghero Furgone in fiamme: valutazioni in corso



ALGHERO - Attorno alle 20.30 di oggi (lunedì),un furgone è andato a fuoco in un terreno vicino alla rotonda della Strada dei due mari, lungo la strada verso Tottubella. Pronto l'intervento dei Vigili del fuoco del Distaccamento di Alghero, che ha domato il rogo.



Non sono ancora state chiarite le cause di come siano divampate le fiamme. Le valutazioni sono in corso.



articolo in fase di aggiornamento ALGHERO - Attorno alle 20.30 di oggi (lunedì),un furgone è andato a fuoco in un terreno vicino alla rotonda della Strada dei due mari, lungo la strada verso Tottubella. Pronto l'intervento dei Vigili del fuoco del Distaccamento di Alghero, che ha domato il rogo.Non sono ancora state chiarite le cause di come siano divampate le fiamme. Le valutazioni sono in corso.