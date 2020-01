Condividi | Cor 11:26 Domenica si rinnovano le cariche sociali del Comitato del Centro Storico di Alghero. Seggi aperti mattina e sera. Le operazioni di scrutinio si svolgeranno immediatamente dopo la chiusura del voto Alguer Vella rinnova le cariche: ecco i candidati



ALGHERO - Tutto pronto per il rinnovo delle cariche. La votazione per il rinnovo del Consiglio del Comitato di Quartiere Centro Storico – L’Alguer Vella si svolgeranno nella giornata di domenica 26 gennaio, presso il salone “Don Gallo” in Via Sant’Erasmo.



Il seggio resterà aperto la mattina dalle ore 9,30 alle ore 13,30 ed il pomeriggio dalle ore 15,30 alle ore 19,00. Le operazioni di scrutinio si svolgeranno immediatamente dopo la chiusura del voto.



Questo l'elenco dei candidati ammessi: Roberto Barbieri, Egidio Calciati, Carmelo Carboni, Raffaele Caria, Eleonora Carta, Alessandra Casu, Costantina Deplano, Giovanni Battista De Rosa, Elena Pittau, Antonio, Francesco Puledda, Margherita Maria Salvo, Gavino Scala, Bruno Serra, Antonella Succu. Tutti i cittadini residenti del Centro Storico possono esprimere le proprie preferenze.