Antonio Burruni 8:23 Oggi, la compagine algherese gioca sul parquet della capolista Spirito sportivo nel match valido per la terza giornata della Fase ad orologio del campionato regionale di serie B di pallacanestro femminile Basket: Mercede di scena a Cagliari



ALGHERO – Oggi (sabato), la Mercede gioca sul parquet della capolista Spirito sportivo nel match valido per la terza giornata della Fase ad orologio del campionato regionale di serie B di pallacanestro femminile. L'appuntamento è alle 18, nella palestra di Via degli Stendardi, a Cagliari.



La compagine algherese arriva da sei vittorie consecutive. L'ultima, sette giorni fa, in casa del Sant'Orsola, con un convincente 72-89. Nella regular season (curiosamente, ancora nella terza giornata), le vittorie sono andate alle cagliaritane: 64-67, al PalaCorbia, il 30 novembre; 76-70, a Cagliari, il 19 ottobre.



Coach Manuela Monticelli deve fare ovviamente a meno dell'infortunata Tijana Mitreva, ma ritrova Ivona Kozobashiovska, ai box da inizio stagione. Convocate anche Alessia Corbia, Asia Kaleva, Laura Masnata, Marianna Milia, Veronica Monti, Chiara Obinu, Carla Spiga, Valentina Usai e Giulia Zidda.