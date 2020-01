Antonio Burruni 9:13 Le ragazze di capitan Giancarlo Di Meo ha centrato la promozione battendo per 3-0 il Tc Porto Torres A. Domenica 2 febbraio, le algheresi giocheranno la finale per conquistare il titolo di categoria Tennis Club Alghero in Prima serie



ALGHERO – Il Tc Alghero centra la promozione e l'anno prossimo disputerà la Prima serie del Campionato invernale 2020 di tennis a squadre femminile. Nei play-off di Seconda serie, le ragazze di capitan Giancarlo di Meo hanno battuto 3-0 il Tc Porto Torres A sui campi in green set di Maria Pia.



Tutte nette le vittorie delle algheresi. Nel primo singolare, Anastasia Ogno (classifica operativa 3.4) ha battuto 6-4 6-0 Chiara Maoddi (3.5). Nel secondo singolare, successo per Claudia Bardino (3.4), 6-3 6-1 su Eleonora Bazzoni (4.2). A risultato acquisito, si è disputato anche il doppio, che Martina Ingrao e Marta Cau hanno conquistato battendo 6-1 6-4 Maoddi ed Anna Dina Deroma.



Domenica 2 febbraio, il Tc Alghero disputerà la finale che mtte in palio il titolo di categoria. Dall'altra parte della rete ci sarà la squadra vincente tra l'Ipertennis Sassari e la Polisportiva Acquafredda Siliqua.



Nella foto: Marta Cau, Anastasia Ogno, Giancarlo Di Meo, Claudia Bardino e Martina Ingrao ALGHERO – Il Tc Alghero centra la promozione e l'anno prossimo disputerà la Prima serie del Campionato invernale 2020 di tennis a squadre femminile. Nei play-off di Seconda serie, le ragazze di capitan Giancarlo di Meo hanno battuto 3-0 il Tc Porto Torres A sui campi in green set di Maria Pia.Tutte nette le vittorie delle algheresi. Nel primo singolare, Anastasia Ogno (classifica operativa 3.4) ha battuto 6-4 6-0 Chiara Maoddi (3.5). Nel secondo singolare, successo per Claudia Bardino (3.4), 6-3 6-1 su Eleonora Bazzoni (4.2). A risultato acquisito, si è disputato anche il doppio, che Martina Ingrao e Marta Cau hanno conquistato battendo 6-1 6-4 Maoddi ed Anna Dina Deroma.Domenica 2 febbraio, il Tc Alghero disputerà la finale che mtte in palio il titolo di categoria. Dall'altra parte della rete ci sarà la squadra vincente tra l'Ipertennis Sassari e la Polisportiva Acquafredda Siliqua.Nella foto: Marta Cau, Anastasia Ogno, Giancarlo Di Meo, Claudia Bardino e Martina Ingrao