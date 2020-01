Red 17:01 Fine settimana intenso, quello passato, per il Consorzio turistico “Riviera del corallo”, che con l’Amministrazione comunale, la Sogeaal ed il Parco di Porto Conte, ha rappresentato la “Destinazione Alghero” contemporaneamente all’Itf Slovakiatour 2020 di Bratislava ed alla Fitur 2020 di Madrid Il Consorzio turistico presenta Destinazione Alghero



ALGHERO - Fine settimana intenso, quello passato, per il Consorzio turistico “Riviera del corallo”, che con l’Amministrazione comunale, la Sogeaal ed il Parco di Porto Conte, ha rappresentato la “Destinazione Alghero” contemporaneamente all’Itf Slovakiatour 2020 di Bratislava ed alla Fitur 2020 di Madrid. La presenza del Consorzio turistico nello stand Sardegna in Slovacchia (già dalla scorsa edizione, unica regione italiana presente alla fiera) si è dimostrata strategica e lungimirante.



Questo, non solo per l’attuale presenza della tratta bisettimanale Ryanair Alghero-Bratislava operativa tutto l’anno, ma soprattutto per l’intenzione, annunciata dal Business aviation manager di Sogeaal Raffaele Ciaravola di far diventare l’aeroporto di Alghero un importante snodo dell’aerea mitteleuropea, aggiungendo due collegamenti con Vienna alla Summer 2020 (Ryanair/Lauda Air da aprile ad ottobre e Wizz Air da giugno ad ottobre) e raggiungendo in breve i sette collegamenti settimanali totali. Anche a Madrid, grazie alla sinergia con l’Assessorato comunale al Turismo, il Consorzio degli operatori turistici algheresi, ha potuto rappresentare la città di fronte al pubblico ed agli operatori.



