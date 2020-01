Red 19:02 Domani sera, all´Auditorium Parco della Musica, la cantante algherese sarà tra gli artisti che omaggeranno Gianni Siviero, uno dei cantautori più originali del panorama nazionale Claudia Crabuzza a Roma per l’omaggio a Siviero



ALGHERO - Da Gigliola Cinquetti a Peppe Voltarelli, da Edoardo De Angelis ad Alessandro D’Alessandro, numerosi artisti renderanno omaggio a Gianni Siviero, domani, mercoledì 29 gennaio, all'Auditorium Parco della Musica di Roma. Generazioni di musicisti ed artisti parteciperanno al concerto dedicato ad uno dei più originali cantautori italiani.



Sul palco anche Claudia Crabuzza, rappresentante tra le più affermate della nuova generazione di autori, premiata con il Premio Tenco 2016. Lo spettacolo dedicato a Siviero prevede interventi di testimoni d’eccezione come Sergio Secondiano Sacchi (direttore artistico del Club Tenco e promotore dell’intera iniziativa), dell’ex senatore Luigi Manconi e di Nicola Piovani (arrangiatore dell’album di esordio di Gianni Siviero).



Per la cantante algherese, la presenza alla manifestazione rappresenta un ulteriore riconoscimento nel percorso artistico che mette insieme la valorizzazione del catalano di Alghero, l’impegno civile e la promozione di autrici come Violeta Parra e Lhasa de Sela. Rappresentante algherese tra le più apprezzate in Catalogna, Crabuzza è stata invitata alla 25esima edizione del festival Barnassants ad aprile, nell’ambito di nove concerti di “CoseDiAmilcare”. Presenterà il riuscito progetto “Recordant Pino Piras”, realizzato con il musicista algherese Pietro Ledda.



Nella foto:Claudia Crabuzza ALGHERO - Da Gigliola Cinquetti a Peppe Voltarelli, da Edoardo De Angelis ad Alessandro D’Alessandro, numerosi artisti renderanno omaggio a Gianni Siviero, domani, mercoledì 29 gennaio, all'Auditorium Parco della Musica di Roma. Generazioni di musicisti ed artisti parteciperanno al concerto dedicato ad uno dei più originali cantautori italiani.Sul palco anche Claudia Crabuzza, rappresentante tra le più affermate della nuova generazione di autori, premiata con il Premio Tenco 2016. Lo spettacolo dedicato a Siviero prevede interventi di testimoni d’eccezione come Sergio Secondiano Sacchi (direttore artistico del Club Tenco e promotore dell’intera iniziativa), dell’ex senatore Luigi Manconi e di Nicola Piovani (arrangiatore dell’album di esordio di Gianni Siviero).Per la cantante algherese, la presenza alla manifestazione rappresenta un ulteriore riconoscimento nel percorso artistico che mette insieme la valorizzazione del catalano di Alghero, l’impegno civile e la promozione di autrici come Violeta Parra e Lhasa de Sela. Rappresentante algherese tra le più apprezzate in Catalogna, Crabuzza è stata invitata alla 25esima edizione del festival Barnassants ad aprile, nell’ambito di nove concerti di “CoseDiAmilcare”. Presenterà il riuscito progetto “Recordant Pino Piras”, realizzato con il musicista algherese Pietro Ledda.Nella foto:Claudia Crabuzza