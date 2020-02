Cor 19:45 Catene e lucchetti al bar Useri La storica caffetteria di Piazza Porta Terra ad Alghero è chiusa dall´ottobre del 2018. Quando pareva poter riprendere l´attività, gli operai comunali avrebbero provveduto a sbarrarne gli ingressi. Le immagini



Useri, in Piazza Porta Terra ad Alghero, rimane chiusa ad oltranza. Fallita anzitempo l'ultima gestione, il bar rimane inaccessibile dall'ottobre del 2018, ma nonostante i tentativi di ripianare i debiti, al concessionario (la struttura è infatti pubblica) non è stato permesso di riprendere l'attività.



Qualche settimana fa, riottenuto il possesso del bene, quando pareva poter riassemblare i cocchi e riprogrammare l'apertura, la situazione è trascesa, tanto che gli operai comunali avrebbero provveduto a sigillare tutti gli ingressi. Il bar, ubicato nel centro della città, proprio davanti agli uffici comunali, rimane così sbarrato ed inacessibile, non certamente una bella immagine per la città.



