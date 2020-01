Red 23:55 Una ragazza scomparsa ad Alghero, da dicembre non avrebbe più dato notizie ne al suo fidanzato, ne alla famiglia. Si tratta di una ragazza sarda, ma da qualche tempo trasferitasi in Liguria e della quale non si hanno notizie da circa un mese Alghero, donna scomparsa da un mese: interrogatorio



ALGHERO - Una ragazza scomparsa ad Alghero, da dicembre non avrebbe più dato notizie ne al suo fidanzato, ne alla famiglia. Questo uno dei "rumors" cittadini (ma non confermato dalla Forze dell'ordine), che si è diffuso oggi (giovedì), vista la presenza, per l'intera giornata, di una pattuglia dei Carabinieri della locale Compagnia davanti ad una pizzeria di Via XX settembre. Si tratta di una ragazza sarda, ma da qualche tempo trasferitasi in Liguria e della quale non si hanno notizie da circa un mese. Pare che il suo compagno, proprietario della pizzeria sotto osservazione, sarebbe stato interrogato come persona informata dei fatti. Si tratta di un pregiudicato.



