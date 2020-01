video Cor 10:31 MONTE CARRU | Macabra scoperta nelle campagne di Alghero. Ritrovato il corpo di Speranza Ponti. La donna aveva fatto perdere le sue tracce dal mese di dicembre. Nelle ultime ore la svolta alle indagini coordinate dalla Procura della Repubblica. Le immagini degli inquirenti Ritrovato il corpo nelle campagne

ALGHERO - Svolta nelle indagini per la scomparsa di Speranza Ponti, la donna originaria di Uri che lavorava insieme al compagno in una pizzeria in via XX Settembre ad Alghero. Il corpo esanime sarebbe stato ritrovato nelle campagne, nei pressi del Resort Vista Blu, in zona Carrabuffas (Monte Carru). Sul posto i carabinieri. L'intera vicenda rimane ancora avvolta nel mistero. La donna, infatti, aveva fatto perdere le sue tracce dal mese di dicembre. Negli ultimi giorni però, gli inquirenti avevano stretto il cerchio intorno al suo compagno. Tanto che nella giornata di giovedì i Ris avevano trascorso l'intera giornata alla ricerca di indizi all'interno della pizzeria.