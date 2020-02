Red 21:46 I funzionari dell’Agenzia Dogane e Monopoli di Sassari, in servizio nella Sezione Operativa territoriale dell’aeroporto Riviera del corallo, in collaborazione con i militari della Guardia di finanza della Compagnia di Alghero, hanno eseguito un sequestro di 15chilogrammi di prodotti di origine vegetale trovati nel bagaglio di un passeggero cinese, proveniente dalla Cina via Roma Fiumicino Prodotti vegetali dalla Cina: sequestro ad Alghero



ALGHERO - Nell'ambito di un controllo a contrasto dei traffici illeciti, i funzionari dell'Agenzia Dogane e Monopoli di Sassari, in servizio nella Sezione Operativa territoriale dell'aeroporto "Riviera del corallo" di Alghero, in collaborazione con i militari della Guardia di finanza della Compagnia di Alghero, hanno eseguito un sequestro di due colli del peso complessivo di 15chilogrammi di prodotti di origine vegetale, alcuni dei quali privi di confezione ed etichetta o con etichetta in lingua cinese, tutti sprovvisti di certificazione sanitaria che ne attesti la specie e l'origine. I prodotti sono stati trovati nel bagaglio registrato, al seguito di un passeggero cinese, proveniente dalla Cina via Roma Fiumicino. L'attività segue i recenti sequestri di natura sanitaria [LEGGI] e valutaria [LEGGI] svolti a gennaio nello scalo algherese a cinesi, e si inquadra in più ampio e costante dispositivo di prevenzione posto in essere da Agenzia Dogane e Monopoli e Guardia di finanza negli spazi doganali, recentemente rafforzato, nei confronti dei passeggeri e delle merci in arrivo nello scalo sardo, anche alla luce dei recenti sviluppi afferenti alla diffusione del "CoronaVirus".