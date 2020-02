Cor 18:59 Colpita un´auto, tragedia sfiorata a Capoterra. Traffico in direzione Cagliari bloccato. Sul posto i Vigili del fuoco e le forze dell´ordine Crolla la torre-faro sulla SS195



CAGLIARI - Il maltempo col forte vento si abbatte sull'isola. In corso numerosi interventi soprattutto nella provincia di Cagliari. Crollata la torre faro che si trova sulla Strada Statale 195.



Sfiorata la tragedia. La struttura ha infatti colpito la parte anteriore di un'auto e occupa l'intera corsia in direzione Cagliari. Traffico in direzione Cagliari bloccato.



