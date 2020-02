Red 10:41 Sabato sera, la banda musicale “Antonio Dalerci” di Alghero proporrà il concerto per la Memoria nella Cattedrale di Santa Maria. La banda, dirette da Francesco Saiu, proporrà suoni e parole per non dimenticare, un´occasione per ascoltare riflettere Concerto per la Memoria ad Alghero



ALGHERO – Sabato 8 febbraio, alle 20.30, la banda musicale “Antonio Dalerci” di Alghero proporrà il concerto per la Memoria nella Cattedrale di Santa Maria. La banda, dirette da Francesco Saiu, proporrà suoni e parole per non dimenticare, un'occasione per ascoltare riflettere. ALGHERO – Sabato 8 febbraio, alle 20.30, la banda musicale “Antonio Dalerci” di Alghero proporrà il concerto per la Memoria nella Cattedrale di Santa Maria. La banda, dirette da Francesco Saiu, proporrà suoni e parole per non dimenticare, un'occasione per ascoltare riflettere.