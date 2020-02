Red 14:39 Questa mattina, attorno alle 6.30, nei parcheggi “Santa Caterina” dello scalo “Mario Mameli” di Elmas, un dipendente ha visto tre tubi metallici da cui fuoriuscivano cavi elettrici ed ha allertato la Polizia di frontiera. Gli artificieri hanno fatto brillare l´ordigno Allarme bomba nell´aeroporto di Cagliari



CAGLIARI – Attimi di apprensione, questa mattina (mercoledì), all'aeroporo “Mario Mameli” di Cagliari. Attorno alle 6.30, un dipendente dello scalo di Elmas, mentre transitava nei parcheggi “Santa Caterina”, ha visto tre tubi metallici da cui fuoriuscivano cavi elettrici.



A quel punto, ha allertato la Polizia di frontiera in servizio nell'aeroporto. Prontamente, sono stati allertati gli artificieri, che si sono trovati davanti i tre tubi metallici tenuti insieme da nastro adesivo. Messa in sicurezza la zona, l'ordigno è stato fatto brillare con l'acqua.



Successivamente, i frammenti sono stati recuperati per le analisi del caso. I tubi potrebbero aver contenuto polvere pirica. Intanto, la Polizia ha recuperato i filmati ripresi dal sistema si sorveglianza per individuare i responsabili.