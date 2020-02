Cor 9:02 Alguer Vella: Alessandra Casu presidente La vice è Costantina Deplano. Lo ha deciso a votazione il nuovo consiglio direttivo del Comitato di Quartiere del Centro storico. Dopo sette anni Egidio Calciati lascia l´incarico







Il Presidente uscente Egidio Calciati ha introdotto la riunione premettendo che, dopo sette impegnativi anni di presidenza, ritiene sia il momento di passare il testimone nelle mani di qualcuno sul cui nome converga la maggioranza. Dopo ampia discussione, introdotta da Gavino Scala, Consigliere più votato, valutata la disponibilità dei presenti, si è passati all’elezione degli Organi Sociali previsti dallo statuto a seguito della quale si è provveduto alla Proclamazione degli eletti.



Presidente è stata eletta Alessandra Casu (nella foto) con 7 voti su 10 voti validi ed 1 astenuto, Vice Presidente sarà invece Costantina Deplano con 5 voti su 10 voti validi ed 1 astenuto. Segretario Giovanni De Rosa con 7 voti su 9 voti validi e 2 astenuti. Nel ruolo di segretario ci sarà una stretta collaborazione con Antonio Puledda. Il Presidente uscente ha fatto gli auguri ai nuovi eletti e, come ultima azione del mandato, ha convocato la prima riunione operativa del Consiglio per mercoledì 12 febbraio alle ore 18.