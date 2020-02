Red 20:13 Protezione civile: investimenti e prevenzione Si lavora alla programmazione pluriennale e si interviene sulla manutenzione degli alvei nel territorio comunale di Alghero. I lavori interessano diverse zone dell’agro per circa 5.700metri lineari e sono finanziati con fondi regionali e di bilancio comunale per complessivi 100mila euro







Nella foto: l'assessore comunale Andrea Montis Commenti ALGHERO - La Protezione civile del Comune di Alghero potenzia le attività negli ambiti della previsione e della prevenzione, mettendo in campo investimenti e definendo la programmazione. Si lavora su più fronti, sotto la direzione dell’Assessorato comunale all’Ambiente e ecologia. Per la prevenzione dei rischi di straripamenti ed allagamenti, hanno preso il via la settimana scorsa, e proseguiranno per circa un mese, gli interventi di pulizia e manutenzione dei fiumi, canali e corsi d’acqua di competenza comunale.I lavori interessano diverse zone dell’agro per circa 5.700metri lineari e sono finanziati con fondi regionali e di bilancio comunale per complessivi 100mila euro. L’assessore comunale all’Ambiente Andrea Montis sta dedicando maggiore attenzione all’aggiornamento del Piano comunale di Protezione civile, comprendente anche le nuove previsioni del Pai, per la cui predisposizione è stato affidato l’incarico tecnico. Inoltre, sono stati stanziati 6mila euro di provenienza regionale per lo svolgimento di esercitazioni operative ed attività addestrative e formative, che serviranno per coinvolgere ed informare i cittadini sui rischi e sui comportamenti da tenersi in situazioni di emergenza.Inoltre, sono state ammodernate le dotazioni del Servizio, con l’acquisto di un nuovo mezzo pick-up operativo dai prossimi giorni per le eventuali azioni di soccorso. «Gli Uffici del Settore Ambiente – aggiunge in conclusione l’assessore Montis – stanno inoltre lavorando alla programmazione pluriennale 2020-2021 degli interventi di manutenzione dei alvei comunali grazie ad un ulteriore finanziamento Ras di 237mila euro».Nella foto: l'assessore comunale Andrea Montis