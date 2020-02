Red 14:09 Progetto Aurora: modifiche orari e sedi Da ieri, il centro antiviolenza è aperto dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 12, ed il martedì, dalle 15 alle 18, in Via dei Mille 61, a Sassari. Il servizio di consulenza per uomini autori di violenza e stalker ha cambiato sede e sarà aperto il martedì pomeriggio, in Via D’Annunzio 9







Sempre da ieri, il servizio di consulenza per uomini autori di violenza e stalker ha cambiato sede. Sarà aperto il martedì, dalle 15 alle 18, in Via D’Annunzio 9. Per informazioni ed appuntamenti, si può telefonare al numero 348/5351853, o inviare una e-mail all'indirizzo web sportello.uomini@portapertaonlus.it. Commenti SASSARI – Da ieri (giovedì), il centro antiviolenza Aurora è aperto dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 12, ed il martedì, dalle 15 alle 18, in Via dei Mille 61, a Sassari. Per ulteriori informazioni ed appuntamenti, si può telefonare al numero 079/210311, o inviare una e-mail all'indirizzo web progetto.aurora@portapertaonlus.it.Sempre da ieri, il servizio di consulenza per uomini autori di violenza e stalker ha cambiato sede. Sarà aperto il martedì, dalle 15 alle 18, in Via D’Annunzio 9. Per informazioni ed appuntamenti, si può telefonare al numero 348/5351853, o inviare una e-mail all'indirizzo web sportello.uomini@portapertaonlus.it.