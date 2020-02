video Cor 12:28 Turbanti griffati alle pazienti di Alghero e Sassari



Venerdì mattina la donazione presso l´ospedale di Alghero. Il progetto è volto ad aiutare le donne in cura presso i reparti oncologici di Alghero, Sassari e Ozieri a ritrovare il desiderio di prendersi cura del proprio aspetto, per stare meglio con se stesse e con le persone che hanno accanto.