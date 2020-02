A.B. 11:07 Nasce il Napoli club Cagliari: un´idea solidale In programma una donazione di sangue venerdì ed un’amichevole calcistica sabato pomeriggio, tra i tifosi del Cagliari e del Napoli, per promuovere il tifo corretto ed il forte legame con la Sardegna







Lo sport abbatte le barriere di ogni tipo ed il sogno è quello di vedere intere famiglie di tifosi sardi e napoletani insieme negli spalti della Sardegna Arena: «Le ragioni che hanno portato nel passato all'inasprimento dei rapporti tra le tifoserie – aggiunge De Falco, in conclusione - è totalmente inesistente oltre l’ambito calcistico. Siamo ormai tutti pienamente integrati nel territorio ed i nostri figli nati qui, si possono definire sardi». Commenti CAGLIARI - Lo sport in un clima di amicizia e di tifo corretto senza odio o rancore. Con questa finalità il nuovo “Napoli club Cagliari”, per cementare il legame dei propri iscritti con il territorio e la comunità, propone un'iniziativa di carattere sociale con l'auspicio che possa esserci un definitivo superamento di ogni acredine tra le tifoserie, quella partenopea e quella cagliaritana.«Questa iniziativa – spiega il presidente del club Antonio De Falco - nasce con il chiaro obiettivo solidaristico, prevede due momenti: in primis, nella mattinata di venerdì 14 febbraio, da parte di alcuni membri di entrambi le tifoserie, ci sarà una donazione di sangue, come d’accordo con il direttore dell'Avis. Nel pomeriggio di sabato 15 febbraio, alle 15.30, a Cagliari presso l’associazione sportiva Le saline, si terrà una amichevole calcistica, tra la Rappresentativa tifosi del Cagliari e la Rappresentativa tifosi del Napoli, seguita da un terzo tempo, in un clima conviviale in collaborazione con una serie di sponsor e partner».Lo sport abbatte le barriere di ogni tipo ed il sogno è quello di vedere intere famiglie di tifosi sardi e napoletani insieme negli spalti della Sardegna Arena: «Le ragioni che hanno portato nel passato all'inasprimento dei rapporti tra le tifoserie – aggiunge De Falco, in conclusione - è totalmente inesistente oltre l’ambito calcistico. Siamo ormai tutti pienamente integrati nel territorio ed i nostri figli nati qui, si possono definire sardi».