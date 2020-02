Antonio Piu 10:11 L'opinione di Antonio Piu Metrotranvia, serve un faccia a faccia in Regione



È finito il tempo delle lettere: solo un faccia a faccia tra tutte le parti può sbloccare il progetto della metrotranvia di Sassari. Per dare un'accelerata a questo progetto cruciale per il futuro della città, insieme alla consigliera Maria Laura Orrù ho chiesto che su questo tema venga convocata con urgenza un'audizione in Quarta commissione del Consiglio regionale.



L'incontro sarà l'occasione per ascoltare il Comitato Metrotranvia di Sassari e le associazioni interessate, insieme all'Arst, all'assessore alle Infrastrutture e traffico del Comune di Sassari e all’assessore regionale dei Trasporti. Sarebbe l'occasione per fare sedere tutti i protagonisti intorno allo stesso tavolo e favorire quel confronto che può far superare gli ostacoli rimasti.



Negli ultimi mesi, abbiamo assistito a un surreale scambio epistolare tra Comune e Arst, senza nessun vero passo avanti. Nel frattempo, si restringono i tempi per realizzare l'opera e aumentano le preoccupazioni di chi abita nei quartieri di Sant'Orsola e Li Punti. Sul campo ci sono diverse soluzioni, ma quello che sembra mancare è un reale interesse da parte di chi ha l'ultima parola. Mettere l'argomento all'ordine del giorno della Commissione sarebbe un segnale politico importante verso Sassari, che attende da troppo tempo il completamento di quest'opera.



* consigliere regionale Gruppo Progressisti Commenti