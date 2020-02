Cor 19:18 Ron Smyth Quartet tournée a Sassari, Alghero, Cagliari Dopo il concerto di giovedì 13 febbraio alle 20.30 al Vecchio Mulino di Sassari, l´ensemble capeggiato dall´eclettico musicista del New Yersey sbarcherà venerdì 14 febbraio alle 22.30 al Poco Loco di Alghero per approdare infine sabato 15 febbraio alle 21.30 al Jazzino di Cagliari







Ron Smyth è nato nel New Jersey negli Stati Uniti. Cresciuto in chiesa, figlio di madre evangelista, ha fatto le prime esperienze musicali cantando inni accanto a suo fratello maggiore e tre sorelle. Sua sorella Phyllis, “Helen Ferguson & the Personities” (autrice di “Boy from New York City”, reso celebre dai Manhattan Transfer) e lo zio Freddy Pinkard (“Billy Ford And The Thunderbirds”), lo hanno introdotto nel mondo della musica in giovane età.



Accompagnandoli regolarmente a varie prove e concerti ha potuto incontrare alcuni dei grandi musicisti del nostro tempo, e di conoscere i suoi mentori Pharoah Sanders e George Clinton.Ron ha iniziato suonando la chitarra nella sua band. Si è unito poi al gruppo reggae rock newyorkese "The Full Hand Band", e ha fatto tournées in America come headliners e supporto per i gruppi Taj Mahal, Steel Pause, Peter Tosh, NRBQ. Successivamente forma Ron Smyth + AK-47. Ron sta attualmente scrivendo e suonando con l'armonicista francese Jean Jacques Milteau.