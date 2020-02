Cor 19:05 Air Italy: 1450 licenziamenti all´orizzonte Si tratta di 900 occupati a Milano Malpensa, mentre gli altri sono tutti basati in Sardegna a Olbia. Nelle prossime settimane si liquida tutto e poi partiranno le lettere di licenziamento, il messaggio recapitato







Questa la nota inviata dalla società: «I liquidatori - si legge - hanno illustrato ai dipendenti la possibile evoluzione della procedura di liquidazione, confermando l'intenzione di adottare tutte le misure possibili di sostegno al reddito, compatibili a norma di legge con la procedura di liquidazione stessa. Verranno prese in considerazione tutte le possibilità di cessione di rami d'azienda, che comprendano il possibile mantenimento di tutti o di parte dei posti di lavoro». Commenti OLBIA - Licenziamento collettivo per i 1.450 dipendenti Air Italy. Lo hanno prospettato questa mattina i commissari liquidatori della compagnia ai dirigenti riuniti in conference call a Olbia e Milano Malpensa. Nelle prossime settimane si procede con la liquidazione. Poi partiranno le lettere di licenziamento: Si tratta di 900 occupati a Milano Malpensa, mentre gli altri sono tutti basati in Sardegna a Olbia.Questa la nota inviata dalla società: «I liquidatori - si legge - hanno illustrato ai dipendenti la possibile evoluzione della procedura di liquidazione, confermando l'intenzione di adottare tutte le misure possibili di sostegno al reddito, compatibili a norma di legge con la procedura di liquidazione stessa. Verranno prese in considerazione tutte le possibilità di cessione di rami d'azienda, che comprendano il possibile mantenimento di tutti o di parte dei posti di lavoro».