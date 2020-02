A.B. 23:01 Scontro al vertice per il Key estate Domani pomeriggio, nel match valido per il campionato di serie A di pallacanestro in carrozzina Fipic, il Gsd Key Estate Porto Torres ospiterà i primi della classe, il Santo Stefano







Trasferte sicuramente impegnative, dalle quali Filipski e compagni rientrano con un buon bottino, tra cui un posto in Eurolega2 ed il secondo posto in solitario nel campionato nazionale, ottenuto con grande determinazione proprio in casa dei diretti avversari della Briantea Cantù (43–53 il punteggio finale del match di sabato scorso). I padroni di casa cercheranno di ribaltare il risultato dell’andata, finito con una sonora sconfitta per 102–72 in casa dei marchigiani, ma rimediata in tempi che sembrano ben lontani dalla squadra di oggi.



I turritani sono pronti a vendere cara la pelle, forti di una sempre crescente intesa in campo sia nella fase difensiva, sia in quella offensiva. Infatti, Mehiaoui e compagni hanno dimostrato nelle ultime uscite di essere capaci di trovare nel gioco di squadra la soluzione ai tentativi degli avversari di neutralizzare i singoli e di poter contare sull’apporto di tutti per uscire dai momenti di crisi.



Partite della decima giornata:

Gsd Key estate Porto Torres–Santo Stefano Avis

Deco group Amicacci Giulianova–Santa Lucia Roma

Sbs Montello–Dinamo Lab Banco di Sardegna

UnipolSai Briantea84 Cantù–Studio 3A Millennium



Classifica: Santo Stefano Avis 18; Gsd Key estate Porto Torres 14; UnipolSai Briantea84 Cantù 12; Deco group Amicacci Giulianova e Santa Lucia Roma 8; Studio 3A Millennium 6; Sbs Montello 4; Dinamo lab Banco di Sardegna 2.



(Foto Claudio Atzori) Commenti PORTO TORRES - Scontro al vertice per il Gsd Key estate Porto Torres, che domani, sabato 15 febbraio, alle 16, al Palazzetto “AlbertoMura” per la decima giornata del campionato di serie A di pallacanestro in carrozzina Fipic, ospiterà i campioni d’Italia in carica della Santo Stefano Avis. I marchigiani sono primi in classifica con 18punti, mentre i ragazzi di coach Peretti tornano tra le mura amiche dopo una faticosa serie di trasferte che, tra Champion’s league ed impegni di campionato, li ha tenuti fuori casa per più di un mese.Trasferte sicuramente impegnative, dalle quali Filipski e compagni rientrano con un buon bottino, tra cui un posto in Eurolega2 ed il secondo posto in solitario nel campionato nazionale, ottenuto con grande determinazione proprio in casa dei diretti avversari della Briantea Cantù (43–53 il punteggio finale del match di sabato scorso). I padroni di casa cercheranno di ribaltare il risultato dell’andata, finito con una sonora sconfitta per 102–72 in casa dei marchigiani, ma rimediata in tempi che sembrano ben lontani dalla squadra di oggi.I turritani sono pronti a vendere cara la pelle, forti di una sempre crescente intesa in campo sia nella fase difensiva, sia in quella offensiva. Infatti, Mehiaoui e compagni hanno dimostrato nelle ultime uscite di essere capaci di trovare nel gioco di squadra la soluzione ai tentativi degli avversari di neutralizzare i singoli e di poter contare sull’apporto di tutti per uscire dai momenti di crisi.Gsd Key estate Porto Torres–Santo Stefano AvisDeco group Amicacci Giulianova–Santa Lucia RomaSbs Montello–Dinamo Lab Banco di SardegnaUnipolSai Briantea84 Cantù–Studio 3A MillenniumSanto Stefano Avis 18; Gsd Key estate Porto Torres 14; UnipolSai Briantea84 Cantù 12; Deco group Amicacci Giulianova e Santa Lucia Roma 8; Studio 3A Millennium 6; Sbs Montello 4; Dinamo lab Banco di Sardegna 2.(Foto Claudio Atzori)