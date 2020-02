Antonio Burruni 21:09 Basket: troppa Mercede per l´Antonianum Nel match valido per la sesta giornata della Fase ad orologio del campionato regionale di serie B di pallacanestro femminile, la compagine algherese sbanca il PalAntonianum di Quartu Sant´Elena per 59-76. In una sfida sempre condotta, spiccano i 24punti di Asia Kaleva ed i 22 di Carla Spiga







Primo quarto equilibrato, con la Mercede che arriva al 10' sul +5. Nei secondi 10', la squadra di coach Monticelli costruisce il suo capolavoro, con un parziale di 6-24 che manda le due squadre al riposo sul 27-50. Al rientro dall'intervallo lungo, le ospiti controllano la prevedibile reazione delle padrone di casa, che però riescono a rosicchiare un solo punto. Al 30', è 39-61. L'ultimo periodo vede le quartesi rosicchiare altre cinque lunghezze, fino al 59-76 finale.



Top scorer del match l'algherese Asia Kaleva, autrice di 24punti, ben coadiuvata da Carla Spiga con 22. Tra le padrone di casa, ci sono i 15 punti di Pinna ed i 13 di Cerbone.



ANTONIANUM QUARTU-MERCEDE ALGHERO 59-76:

ANTONIANUM QUARTU: Schirru, Beato 8, Fadda 4, Aielli 3, Corda, Biella 2, Pinna 15, Papalexis 8, Argiolas 6, Cerbone 13, Lorusso Coach Tony Atella.

MERCEDE ALGHERO: Lubrano 2, Corbia 4, Spiga 22, Canu, Kozhobashiosvka, Kaleva 24, Zidda, Solinas 4, Usai 6, Milia 5, Obinu 5, Masnata 4. Coach Manuela Monticelli.

