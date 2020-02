Cor 20:22 Corsi per barman a Sassari e Olbia Via alle sessioni primaverili dei corsi di formazione per Barman, primo e secondo livello, che si terranno presso le sedi della Confcommercio di Sassari e di Olbia, a partire dal prossimo 23 marzo





marzo. Gli interventi, autofinanziati ed a numero chiuso, si svolgeranno in maniera intensiva, per 5 ore al giorno - al mattino, ad Olbia, e nel pomeriggio, a Sassari - nell’arco di due settimane consecutive di lezioni teorico-pratiche, secondo un format ormai ampiamente collaudato.



Il primo livello avrà una durata di 30 ore, sviluppate nell’arco di una settimana, da lunedì 23 a sabato 28 marzo. Il secondo livello, anch’esso di 30 ore, si svolgerà nella settimana immediatamente successiva, da lunedì 30 marzo a sabato 4 aprile.



Nel primo livello, i partecipanti avranno l’opportunità di focalizzare una pluralità di aspetti, teorico-pratici, mirati all’acquisizione delle competenze tecniche necessarie per distinguere ed utilizzare al meglio le varie tipologie dei prodotti, riconoscere distillati e liquori, imparare la corretta adattabilità e le dosi di miscelazione, leggere le ricette e proporre cocktail e long drink “su misura”, in base alle esigenze dei clienti. Il secondo livello sarà, invece, tarato in modo tale da consentire agli allievi di preparare e realizzare ottimi drink, approfondire il metodo di miscelazione, rivisitare ed attualizzare le classiche famiglie di cocktail con un occhio di riguardo anche per le bevande dietetiche, sempre più richieste dai consumatori. Commenti SASSARI - Aperte le iscrizioni alle sessioni primaverili dei corsi di formazione per Barman, primo e secondo livello, che si terranno presso le sedi della Confcommercio di Sassari e di Olbia, a partire dal prossimo 23marzo. Gli interventi, autofinanziati ed a numero chiuso, si svolgeranno in maniera intensiva, per 5 ore al giorno - al mattino, ad Olbia, e nel pomeriggio, a Sassari - nell’arco di due settimane consecutive di lezioni teorico-pratiche, secondo un format ormai ampiamente collaudato.Il primo livello avrà una durata di 30 ore, sviluppate nell’arco di una settimana, da lunedì 23 a sabato 28 marzo. Il secondo livello, anch’esso di 30 ore, si svolgerà nella settimana immediatamente successiva, da lunedì 30 marzo a sabato 4 aprile.Nel primo livello, i partecipanti avranno l’opportunità di focalizzare una pluralità di aspetti, teorico-pratici, mirati all’acquisizione delle competenze tecniche necessarie per distinguere ed utilizzare al meglio le varie tipologie dei prodotti, riconoscere distillati e liquori, imparare la corretta adattabilità e le dosi di miscelazione, leggere le ricette e proporre cocktail e long drink “su misura”, in base alle esigenze dei clienti. Il secondo livello sarà, invece, tarato in modo tale da consentire agli allievi di preparare e realizzare ottimi drink, approfondire il metodo di miscelazione, rivisitare ed attualizzare le classiche famiglie di cocktail con un occhio di riguardo anche per le bevande dietetiche, sempre più richieste dai consumatori.