Concerti: ad Alghero, il Bob Reynolds quartet

ALGHERO – Domenica 1 marzo, alle 22.30, il Poco Loco club di Alghero, in collaborazione con Cedac Sardegna, presenterà la seconda serata del "Jazz club newtwork 2020", con il Bob Reynolds quartet, quartetto americano in tour mondiale per la presentazione del nuovo album ed in anteprima in Sardegna. Reynolds è un sassofonista americano e membro della band Snarky Puppy, vincitrice di un Grammy award. Nato a Morristown, nel New Jersey nel 1977, è cresciuto a Jacksonville, in Florida, dove ha iniziato a suonare il sassofono a tredici anni; appassionato di jazz, dopo il liceo ha proseguito gli studi al Berklee College of music di Boston. Molto conosciuto grazie alle collaborazioni con John Mayer, è un prolifico compositore con nove album da solista al suo attivo.Il New York times lo ha definito «Un grande sassofonista e un compositore sobrio ed efficace». I suoi album mettono in risalto il suo stile spiccatamente melodico e dall'intenso groove: "Somewhere in between" (2013), un mix perfetto di jazz, blues, rock e pop, ha raggiunto il primo posto nelle classifiche jazz di iTunes, e nel 2017 ha pubblicato "Guitar band" e "Hindsight", entrati nella top ten del jazz. Il nuovo album, "Quartet", ha esordito al terzo posto nella classifica Contemporary Jazz di Billboard.I musicisti che lo accompagnano (Ruslan Sirota alle tastiere e pianoforte, Janek Gwizdala al basso e Chaun Horton alla batteria) rappresentano il meglio della nuova scuola jazz americana e propongono un genere di jazz che si appoggia fortemente su soul, r&b e dark pop, con una gamma dinamica che cattura il pubblico di sorpresa.L'appuntamento è al Poco Loco, in Via Gramsci 8, ad Alghero. Per ulteriori informazioni e prenotazioni, si può telefonare al numero 079/983604, o inviare una e-mail all'indirizzo web info@pocolocoalghero.it.