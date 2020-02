Cor 19:57 Air Italy smantella, airbus a Doha Gli ultimi due aerei in dotazione alla compagnia aerea in liquidazione hanno lasciato lo scalo di Malpensa. La notizia era stata anticipata da giorni dal segretario Filt-Cgil Boeduu, oggi la conferma



Commenti OLBIA - Air Italy smantella. Procede a ritmo forzato la procedura di liquidazione della compagnia aerea di casa a Olbia. Gli ultimi due aerei in dotazione hanno lasciato lo scalo di Malpensa da dove non faranno più rientro: si tratta degli Airbus 330, utilizzati fino ai giorni scorsi per il trasporto passeggeri, partiti in direzione Doha. Il personale tecnico manutentivo sul piazzale ha per l’ultima volta “dispacciato” gli aeromobili per il volo, mentre gli altri dipendenti si sono ritrovati per un silenzioso e commosso addio dalle vetrate del terminal milanese.