Basket: buona la prima per la Mercede La compagine algherese conquista gara1 dei quarti di finale del campionato regionale di serie B di pallacanestro femminile battendo 90-77 il Su Planu. Mercoledì, gara2 in casa delle ragazze di coach Serra







Saba sblocca il risultato dalla lunetta, Kozhobashiovska risponde con 5punti consecutivi. Dopo 4' di gioco, time-out Su Planu sull'11-5 Mercede. Spezzare il ritmo funziona: arrivano 6punti ospiti consecutivi (10-11 a 4' dalla prima sirena). Dopo 8', Kozhobashiovska è già in doppia cifra (11punti), ma la prima sirena certifica il +2 ospite (18-20). Nel secondo quarto, dal 20-20 ci si ritrova 20-29 nel giro di 3'. Sul 27-31 (-5'32”) è coach Monticelli a volerci parlar su. Le due squadre vanno al riposo sul 39-42 Su Planu.



Al rientro dall'intervallo lungo, arriva la bomba di Canu. Solinas mette in campo la grinta che serve per trascinare le compagne e poi sale in cattedra Spiga (23-16 in 10'). La terza sirena saluta il 62-58 biancoblu. La Mercede insiste nel quarto decisivo:a 2'30” dalla fine è 79-70. Su Planu dimezza lo svantaggio (79-74 24” dopo), ma le padrone di casa sono più decise nel momento clou (28-19 l'ultimo parziale): finisce 90-77-



Top scorer del match Asia Kaleva, autrice di 26punti, ben coadiuvata da Ivona Kozhobashiosvka con 15, Carla Spiga con 14, Giulia Canu e Marta Solinas con 11punti a testa. Tra le ospiti, ci sono i 18punti di maniero, i 16 di Piaz, i 15 di Vargiu ed i 13 di Vargiu.



MERCEDE ALGHERO-SU PLANU 90-77:

MERCEDE ALGHERO: Lubrano, Corbia 3, Spiga 14, Canu 11, Kozhobashiosvka 15, Kaleva 26, Zidda 3, Solinas 11, Usai, Milia 2, Obinu 5, Masnata. Coach Manuela Monticelli.

SU PLANU: Febbo 5, Maniero 18, Deiana 2, Piaz 16, Saba 15, Vargiu 13, Pirino 5, Dessalvi 3. Coach Serra.

PARZIALI: 18-20, 39-42; 62-58.

