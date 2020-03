video Cor 11:38 Mare in burrasca ad Alghero, spiagge a rischio



Le immagini della mareggiata che da questa mattina imperversa sulla Riviera del corallo. Onde e schizzi sui bastioni della cittadina catalana di Sardegna, dove il forte vento da ovest sferza tutta la costa occidentale. Preoccupazione per le ripercussioni sulle spiagge del litorale algherese Commenti Le immagini della mareggiata che da questa mattina imperversa sulla Riviera del corallo. Onde e schizzi sui bastioni della cittadina catalana di Sardegna, dove il forte vento da ovest sferza tutta la costa occidentale. Preoccupazione per le ripercussioni sulle spiagge del litorale algherese Guarda e condividi il video su Alguer.tv