Cuban Jazz & Blues: tournée a Cagliari, Alghero e Sassari

Musica afro cubana e latin jazz si intrecciano con l'affiatato quartetto che schiera Tiberio Ripa (basso elettrico e contrabbasso), Yoandy De Jesus Armenteros Moreno (percussioni), Juan Carlos Albelo Zamora (violino) e Paolo Iurich (pianoforte) per un progetto che spazia tra sonorità e ritmi caraibici e Blue Notes. Tre le date in Sardegna: giovedì 5 marzo (ore 21.30) al Jazzino di Cagliari, venerdì 6 marzo (ore 22.30) Poco Loco di Alghero e sabato 7 marzo (ore 20.30) il Vecchio Mulino di Sassari.Figlio d'arte, Tiberio Ripa dopo gli esordi come bassista elettrico, studia contrabbasso al Conservatorio per poi trascorrere un lungo periodo a Cuba, dove collabora orchestre come Ritmo Oriental, Riverside, Enrique Jorrin, NG la Banda e Rumbavana e con artisti come Alfredo Rodriguez e con Jesus Alemany nel tour di "Cubanismo".Nel corso della sua carriera ha collaborato con Craig David, La India, Israel Varela, Toni Vega ma anche con jazzisti come Fabrizio Bosso e con Claudio Baglioni, Renato Zero, Alex Britti, Antonello Venditti. Cuban Jazz & Blues è il titolo del progetto incentrato sulle metriche del Centro America reinterpretate in chiave jazzistica con doppia "anima" latina e blues.