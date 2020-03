Cor 18:02 Schianto sul rettilineo per l´aeroporto Due le auto coinvolte ad Alghero, una Bmw e una Renault Clio. Immediato l´intervento dei soccorsi: sul posto gli operatori del 118, le forze dell'ordine locali e i Vigili del fuoco



ALGHERO - Brutto incidente intorno alle ore 12 odierne (mercoledì) nel rettilineo che dalla città di Alghero conduce all'aeroporto internazionale Riviera del corallo. Due le auto coinvolte, una Bmw e una Renault Clio: all'origine dell'incidente, con tutta probabilità, l'invasione di corsia da parte di un conducente. Immediato l'intervento dei soccorsi: sul posto gli operatori del 118 e le forze dell'ordine che hanno effettuato i rilievi per accertare l'esatta dinamica del sinistro. I Vigili del fuoco hanno provveduto a mettere in sicurezza la zona.



articolo in aggiornamento