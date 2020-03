Red 14:25 Coppa Davis: poker azzurro, Italia alle Finals Il doppio composto da Simone Bolelli e Fabio Fognini chiude i conti, battendo 6-3 6-1 Ji Sung Nam e Min-Kyu Song. Poi, a risultato acquisito, l´esordiente Stefano Travaglia ha completato l´opera, con un rapido 6-0 6-1 su Yunseong Chung







Ad mettere il timbro sul passaporto per le Finals in programma a novembre nella Caja Magica di Madrid è stato il doppio composto da Simone Bolelli e Fabio Fognini. Volato sul 2-0, il binomio azzurro ha ceduto tre game consecutivi contro Ji Sung Nam e Min-Kyu Song nell'unico momento delicato del week-end azzurro. Poi, sette game consecutivi per gli italiani, volati presto sul 6-3 In 32') 3-0. I coreani tengono il servizio nel quarto gioco, ma poi cedono il passo agli azzurri, per il 6-3 6-1 finale in 62'.



A risultato acquisito, altro esordio azzurro ed altra vittoria. Stavolta è Stefano Travaglia a lasciare appena un gioco a Yunseong Chung, chiudendo 6-0 6-1 in 46'.



Nella foto: un momento del doppio Commenti CAGLIARI – Missione compiuta. Con il minimo sforzo e senza patemi d'animo, l'Italia batte la Corea del Sud nel match di Coppa Davis disputato a porte chiuse sul Centrale del Tc Cagliari.Ad mettere il timbro sul passaporto per le Finals in programma a novembre nella Caja Magica di Madrid è stato il doppio composto da Simone Bolelli e Fabio Fognini. Volato sul 2-0, il binomio azzurro ha ceduto tre game consecutivi contro Ji Sung Nam e Min-Kyu Song nell'unico momento delicato del week-end azzurro. Poi, sette game consecutivi per gli italiani, volati presto sul 6-3 In 32') 3-0. I coreani tengono il servizio nel quarto gioco, ma poi cedono il passo agli azzurri, per il 6-3 6-1 finale in 62'.A risultato acquisito, altro esordio azzurro ed altra vittoria. Stavolta è Stefano Travaglia a lasciare appena un gioco a Yunseong Chung, chiudendo 6-0 6-1 in 46'.Nella foto: un momento del doppio