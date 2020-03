Cor 11:20 Schiamazzi in centro, interviene la Polizia Musica a tutto volume, urla e schiamazzi in pieno giorno nel centro di Alghero. Provvidenziale l´intervento di Polizia e Vigili urbani che hanno fatto sgomberare un cortiletto interno in via Kennedy



ALGHERO - Urla e musica a tutto volume. Tanto che alcuni residenti hanno dovuto allertare le forze dell'ordine che hanno provveduto a sgomberare un cortiletto interno ad una palazzina nel centro di Alghero. L'intervento sabato mattina, intorno alle 12. Sul posto una volante del commissariato di Pubblica sicurezza e gli agenti della Polizia locale. Non sarebbe la prima volta che si ripete la stessa scena.