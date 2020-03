Red 9:55 Aou Sassari: tutti i modi per parlare con gli uffici L´invito all´utenza è quello di telefonare alle strutture dell´Azienda ospedaliero universitaria prima di recarsi nelle varie sedi amministrative e tecniche cittadine







Per gli uffici Risorse umane, si può telefonare allo 079/2645653 (oppure 631, 686, 624, 613, 717, 695) o ancora allo 079/2644755 o 753. Per gli uffici Bilancio e contabilità, si potranno chiamare i numeri 079/2645606 o 605. Per gli uffici Acquisizione beni e servizi lo 079/2645567, 758 o 769. Gli uffici Relazioni sindacali rispondono al numero 079/2645624.



