Il governo valuta la chiusura degli aeroporti Si va verso il decreto per la limitazione dell´operatività degli aeroporti. L´Enac chiede al ministero dei Trasporti di chiudere 25 dei 42 scali italiani, tra questi Alghero



Il piano sarebbe già al vaglio del Governo e del Ministero dei Trasporti. Una misura - scrive Enac - anche in considerazione delle numerose richieste pervenute dai gestori aeroportuali per la riduzione dei voli, in particolare quelli commerciali.



ALGHERO - Ancona, Bari, Bologna, Cagliari, Catania, Genova, Lamezia Terme, Lampedusa, Milano Malpensa, Napoli Capodichino, Palermo, Pantelleria, Pescara, Pisa, Roma Fiumicino, Torino, Venezia Tessera. Sono i 17 aeroporti nazionali individuati da Enac "essenziali" sui quali far convergere tutto il traffico in ragione della situazione emergenziale dovuta al diffondersi del Covid-19.