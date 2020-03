Red 12:24 Turismo ed artigianato: Lancioni chiede nuove risorse «Un´iniezione decisiva di fondi per le aziende in difficoltà e per l´occupazione di tutti i settori produttivi», dichiara il consigliere regionale del Partito sardo d’azione per fronteggiare gli impatti sfavorevoli da CoronaVirus





Gianfranco Nanni Lancioni, nel corso della seduta della Commissione Lavoro, formazione professionale e cultura.



«Non vogliamo lasciare soli imprese e lavoratori in una fase così delicata. È un impegno economico considerevole – speiga Lancioni - sotto l’impulso della Giunta e di tutta l’Assemblea regionale, per iniettare nuovi finanziamenti a favore di imprese impegnate nei diversi comparti, dal turismo all’artigianato sino all’edilizia e all’agroalimentare. Tenuto conto che si dovranno privilegiare le aziende con sede in Sardegna, senza trascurare i dipendenti anche di quelle aziende con sede fuori dalla nostra isola. Deve essere un segnale risolutivo quello che intendiamo dare in questo momento di emergenza al sistema imprenditoriale isolano».



Per questo, all’interno della manovra discussa dal Parlamentino sono state esaminate misure tese a sostenere tutti i settori produttivi. È solo un punto di partenza: «Sono previste, inizialmente, risorse pari a oltre 15 milioni di euro – sottolinea il sardista – per supportare tutte le voci dell’economia sarda. Particolare attenzione dovrà essere dedicata affinché queste risorse vadano direttamente alle aziende, e i processi burocratici o del sistema creditizio, non vanifichi questi nostri sforzi».



