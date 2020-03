Kit-Covid: rifornimenti per Sassari

11:17 EpI: subito un commissario alla Sanità «Il presidente della Regione nomini urgentemente un commissario per la gestione straordinaria della sanità sarda. Si proceda in tempi strettissimi nel richiedere la disponibilità di medici anestesisti privati e in pensione. Vengano distribuite le mascherine in tutti i reparti degli ospedali e ambulatori», chiede il coordinatore regionale di Energie per l’Italia Tore Piana