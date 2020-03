Alessandra Erbì 18:23 L'opinione di Alessandra Erbì Totale sicurezza al Pronto soccorso di Alghero



In riferimento alle disposizioni interne del Dpi del 23 marzo riguardante il Pronto soccorso di Alghero, ci sarebbe da precisare un punto molto importante e chiaro. Per disposizione del primario di Alghero Giuseppe Sechi, tutti gli operatori sanitari, dal medico agli operatori sanitari, sono stati muniti dello stesso abbigliamento, congruo a tutelare tutti i dipendenti sanitari in modo che chiunque possa essere messo in condizione di operare in totale sicurezza sia per la loro incolumità, sia per i richiedenti aiuti sanitari.



Il compito secondario e non meno importante è quello dello smistamento dell’ammalato. Pertanto, il compito di chi riceve l’assistito deve per forza avvenire nella massima sicurezza da parte degli operatori del Pronto soccorso, proprio per evitare che il virus si possa spandere a macchia d’olio in tutti i reparti soprastanti.



Quindi, la priorità assoluta e che gli operatori vengano messi in sicurezza per permettere a loro di poter svolgere al meglio le funzioni assegnatogli e, se tutto questo può essere svolto con la massima professionalità, perché da parte del primario del Pronto soccorso di Alghero è stato dato lo stesso trattamento sanitario dal primo all’ultimo operatore.



